Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl von 4 Werkzeugkoffern aus Keller

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, 08:00 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter 4 Werkezugkoffer mit Inhalt aus dem Kellerbereich des Anwesens Alleestraße 62. Die Koffer mit Inhalt gehören einer Elektrofirma, die dort Arbeiten verrichtet. Es handelt sich im einzelnen um zwei gelbe BTI Werkzeugkoffer mit einem Durchbruchhammer, zwei bis drei Bohrern und zwei Meißeln, um einen rosa Ratschenkoffer sowie einen schwarzen Werkzeugkoffer der Marke "Cimco" mit Elektrowerkzeugen, wie Schraubenziehern, Zangen, Messern, etc.. Die Schadenshöhe liegt bei circa 2500 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl und den Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

