Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brennende Biotonne

Pirmasens (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 02:10 Uhr, wurde eine brennende Mülltonne vor dem Anwesen Arnulfstraße 31 gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei lag die Mülltonne noch immer brennend am Straßenrand, wohin sie von aufmerksamen Anwohnern von der Hauswand weggezogen wurde, um schlimmeres zu vermeiden. Somit bestand keine Gefahr mehr, dass das Feuer auf Gebäude oder Fahrzeuge übergreifen könnte. Der Brand wurde mittels Feuerlöscher und von der eintreffenden Feuerwehr vollends gelöscht. In dem brennenden Mülleimer explodierte zudem eine Deo-Dose. Der Mülleimer brannte komplett aus. Die Schadenshöhe beträgt 150 Euro. Bereits gestern Abend brannte gegen 20:00 Uhr eine Mülltonne vor der Kreuzgasse 20. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Bränden Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell