Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Kennzeichen gestohlen und mehrere Sachbeschädigungen begangen

Rodalben (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 07:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Lindersbachstraße ein Kennzeichen von einem Anhänger. Außerdem wurden am Anhänger beide Rücklichter abgerissen, an einem danebenstehenden Toilettenhäuschen wurde mit einem Stein die Glaseinfassung der Eingangstür eingeworfen und an einer nahegelegenen Bushaltestelle die seitliche Scheibe (circa 2,20 x 100m groß) zerstört. Die Höhe des angerichteten Sachschadens wird auf 2200 Euro geschätzt. Im gleichen Zeitraum kam es in der Wilhelm-Servas-Straße zu einem weiteren Kennzeichendiebstahl. Hier wurde das hintere Kennzeichen eines vor dem Anwesen Nr. 3 geparkten Renault Twingo entwendet. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Kennzeichendiebstählen und den Sachbeschädigungen Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

