Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talheim

Landkreis Tuttlingen) Unbekannter entwendet Tresor mit Goldschmuck (14.09.2020)

Talheim (ots)

Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Montag in der Zeit von 12 Uhr bis 13 Uhr unberechtigterweise Zutritt in ein Wohnhaus und entwendete daraus einen Tresor in der Größe von 30 cm x 20 cm. In dem Tresor befand sich diverser Goldschmuck im Wert von rund 5.000 Euro. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424/9318-0, zu melden.

