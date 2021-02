Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Eine Verletzte nach Verkehrsunfall - wer hatte Grün? -#polsiwi

Kreuztal (ots)

Am Donnerstagabend (18.02.2021) gegen 21:30 Uhr ist es im Kreuzungsbereich Marburger Straße / Zum Erbstollen zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Eine 61-jährige Frau fuhr mit ihrem grauen/silbernen Skoda Fabia auf der Marburger Straße in Richtung Hauptkreuzung (Hagener Straße). Hierbei wollte sie die Kreuzung Marburger Straße / Zum Erbstollen passieren. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit einem grauen/silbernen BMW eines 21-jährigen Fahrers, der von der (alten) Marburger Straße geradeaus über die Kreuzung in die Straße Zum Erbstollen fahren wollte. Infolge des Zusammenstoßes verletzte sich die 61-Jährige leicht. Beide Unfallbeteiligten gaben an, dass die Ampel für sie jeweils Grün gezeigt habe. Zum Unfallzeitpunkt sollen noch weitere Fahrzeuge die Kreuzung befahren haben. Das Kreuztaler Verkehrskommissariat sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und etwas zu der Ampelsituation mitteilen können. Das Kommissariat ist unter 02732/909-0 erreichbar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell