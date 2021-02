Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Täter nach Einbrüchen in Krombach gesucht - #polsiwi

Kreuztal (OT Krombach) (ots)

In Kreuztal-Krombach sind am Donnerstag (18.02.2021) gleich zwei Einbrüche bekannt geworden.

Ein noch unbekannter Täter ist im Kirchweg in einen Wintergarten sowie eine Gerätehütte eingebrochen. Gegen 13 Uhr bemerkte ein Zeuge den Vorfall. Bei dem Einbruch wurden ein Thermometer und eine Solarlampe entwendet.

Kurze Zeit später wurden Polizeibeamte in die Poststraße gerufen, die sich in unmittelbarer Umgebung zum ersten Tatort befindet. In diesem Fall drückte ein unbekannter Täter die elektronische Garage nach oben und verschaffte sich Zutritt. Nachdem er Schränke und Schubladen durchsucht hatte, verließ er den Tatort offensichtlich ohne Beute.

In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei. Hinweise bitte an die 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell