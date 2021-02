Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Schule in Geisweid beschmiert - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots)

In den vergangenen Wochen ist die Albert-Schweitzer-Schule in Siegen-Geisweid häufiger von unbekannten Tätern mit Farbe beschmiert worden. Am Dienstagmorgen (16.02.2021) bemerkte der Hausmeister der Schule eine erneute Verunreinigung.

Dieses Mal hatten die Unbekannten jedoch besonders heftig zugeschlagen. Mit verschiedenen Spraydosen und Farbstiften richteten die Täter einen hohen Schaden von mindestens 6.000 Euro an.

Die Polizei sucht Zeugen, die rund um die Schule möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte direkt an die 0271 / 7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell