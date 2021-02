Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Präventionsbotschaften im Impfzentrum des Kreises - #polsiwi

Siegen-Wittgenstein (ots)

Vor gut einer Woche ist das Impfzentrum des Kreises Siegen-Wittgenstein in Siegen-Eiserfeld in Betrieb genommen worden. Durch die Corona-Impfstrategie werden derzeit hauptsächlich Seniorinnen und Senioren geimpft, die älter sind als 80 Jahre.

Diese Zielgruppe ist seit längerer Zeit im Visier von Betrügern. Enkeltrick, falsche Polizeibeamte und Schockanrufe sind keine Seltenheit bei den Senioren. Die Täter nutzen zudem die Corona-Pandemie aus, um Angst und Unsicherheit der älteren Menschen zu fördern. Das Landeskriminalamt NRW hat daher einen neuen Flyer mit präventiven Hinweisen auf die Betrugsmaschen entworfen, um diese Menschen zu sensibilisieren. Das neue Impfzentrum bietet dabei einen optimalen Verbreitungsweg.

15.000 Exemplare wurden dafür durch die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein in Auftrag gegeben und gedruckt. Ab sofort wird der Flyer bei jedem Aufklärungsgespräch mit den Unterlagen für die Impfung an die Seniorinnen und Senioren weitergegeben. So kann frühzeitig auf mögliche Betrugsversuche hingewiesen werden, damit es nicht mehr zum Schadenseintritt kommt.

Für weitere Informationen und Fragen rund um den Flyer und die Betrugsmaschen steht das Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz unter der 0271 / 7099-4800 und -4814 zur Verfügung.

