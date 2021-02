Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Während der Abwesenheit der Bewohner versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Zum Enkerhof" einzubrechen. Zwischen dem 27. Januar und 03. Februar gingen die Täter zwei Terrassentüren an. Trotz mehrerer Hebelversuche schafften sie es jedoch nicht die Türen zu öffnen. Es entstand ein Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

