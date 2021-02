Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Raub

Arnsberg (ots)

Am Mittwochabend meldete ein 14-jähriger Junge einen versuchten Raubüberfall in Hüsten. Gegen 22.45 Uhr spazierte der junge Arnsberger mit einem Hund auf der Delecker Straße. Aus Richtung Sportplatz kamen zwei Männer vom Radweg kommend, auf den Jugendlichen zu. Sie forderten ihn auf seine Wertsachen auf den Boden zu legen. Als er entgegnete, keine Sache dabei zu haben, zog ein Täter ein rotes Springmesser. Daraufhin flüchtete der Junge und versteckte sich. Nach kurzer Suche gingen die beiden Täter in unbekannte Richtung weiter. Der Junge lief nach Hause. Von hier wurde die Polizei gerufen. Eine Fahndung nach den beiden Männern blieb ohne Erfolg. Bei Täter werden wie folgt beschrieben: schwarz gekleidet, etwa 1,80 Meter groß, sprachen Deutsch mit Akzent, dunkle Stimme, kräftige Statur Ein Täter war mit einer Adidas-Jacke bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

