Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahl einer Solaranlage

Arnsberg (ots)

Unbekannte Täter hatten es am Wochenende auf eine Solaranlage eines Firmengebäudes auf der Hüttenstraße abgesehen. Bereits am Freitag bemerkte ein Mitarbeiter, dass mehrere Module auf dem Dach abmontierte waren. Bei der erneuten Nachschau am Montag waren weitere Module abmontiert und am Rand des Daches zum Abtransport abgelegt worden. Insgesammt entwendeten die Täter sechs Solarmodul. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

