Brilon: Am Sonntag gegen 22 Uhr zeichnete eine Überwachungskamera einen Einbrecher auf der Straße "In der Lüttmecke" auf. Der Täter war durch eine eingeschlagene Terrassentür in einen Rohbau eingebrochen. Hier entwendete er mehrere Werkzeuge und ein schwarz-organgenes E-Bike der Marke "Giant". Bei dem Täter handelt es sich vermutlich um einen Mann. Dieser trug eine helle Oberbekleidung mit Kapuze. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Arnsberg: Die Turnhalle der Moosfelder Grundschule war am vergangenen Wochenende das Ziel von Einbrechern. Zwischen Freitagmorgen und Montagmorgen versuchten die Täter eine Tür aufzubrechen. Sie schafften es aber nicht in das Gebäude einzudringen. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

