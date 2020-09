Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verkehrsunfall durch Missverständnis (01.09.2020)

Tuttlingen (ots)

Sachschaden in Höhe von über 2.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, auf der Uhlandstraße ereignet hat. Ein 75-jähriger Fahrer eines Suzukis mit Anhänger befuhr die Uhlandstraße stadteinwärts und parkte kurzzeitig am Straßenrand. Ebenfalls stadteinwärts fuhr eine 31-jährige Toyota-Fahrerin, die aufgrund des geparkten Gespanns und eines zeitgleich entgegenkommenden Autos zunächst anhielt. Sie verständigte sich mit der Fahrerin des entgegenkommenden Pkw mit Handzeichen. Hierbei kam es vermutlich zu einem Missverständnis, sodass beide Fahrerinnen zeitgleich wieder losfuhren. Während die entgegenkommende Fahrerin wieder bremste, reagierte die 31-Jährige zu spät, geriet zu weit nach rechts und schrammte den Anhänger des 75-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

