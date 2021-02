Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Roller gesucht

Arnsberg (ots)

Den Diebstahl eines 50er-Rollers wurde der Polizei am Montag gemeldet. Der Peugeot-Roller wurde am Sonntag gegen 21 Uhr auf einem Parkplatz auf der Straße Erlenbruch abgestellt und verschlossen. Am Montag gegen 14.15 Uhr bemerkte der Besitzer den Diebstahl. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. An dem Kleinkraftrad war das Kennzeichen 111LLX angebracht. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

