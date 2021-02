Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: In der Zeit von Samstag, 23 Uhr, bis Sonntag, 21.10 Uhr, versuchten unbekannte Täter in eine Wohnung am Barthold-Cloer-Weg einzubrechen. Die Täter beschädigten die Tür durch mehrere Hebelversuche. In die Wohnung des Mehrfamilienhauses gelangten sie jedoch nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Olsberg: Der Versuch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Fritz-Sommer-Straße einzubrechen scheiterte am Freitag. Zwischen 16 Uhr und 18 Uhr hebelten die Täter erfolglos an der Wohnungstür. Beute machten die Einbrecher nicht. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

