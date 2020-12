Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Parkplatzrempler ++ Serious Mountainbike gestohlen++ Einbrecher flüchten ohne Beute

DillenburgDillenburg (ots)

Dillenburg: Parkplatzrempler

Rund 500 Euro wird die Reparatur des Schadens an einem silbernen Opel Astra kosten, den ein Unbekannter am Dienstag (01.12.2020) hinterließ. Offenbar beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unfallfahrer den Astra an der linken hinteren Fahrzeugseite. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Unfallfahrer machen, der zwischen 15:15 Uhr und 16:10 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in der Nixböthestraße den parkenden Opel beschädigte. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar: Serious Mountainbike gestohlen

Zwischen Montag (30.11.2020) und Dienstag (01.12.2020) stahl ein unbekannter Dieb ein schwarzes One Black Mountainbike vom Hersteller Serious. Das Fahrrad stand angekettet an einem Fahrradabstellplatz in der Seibertstraße. Zwischen 20:00 Uhr und 14:00 Uhr machte sich der Unbekannte offensichtlich an dem mit einem Schloss gesicherten Bike zu schaffen. Er durchtrennte das Kabelschloss und stahl das Mountainbike. Der Schaden wird mit 330 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar - Einbrecher flüchten ohne Beute

In den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Güllgasse brachen zwischen Sonntag (15.11.2020), 07:00 Uhr und Dienstag (01.12.2020), 07:30 Uhr dreiste Diebe ein. Die Unbekannten gelangten in den Kellerraum und durchwühlten diesen. Offenbar flüchteten die Diebe ohne Beute. Der Schaden wird mit 200 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

