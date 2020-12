Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg: eingebrochen und Briefe geöffnet

Zwischen Samstag (28.11.2020) und Montag (30.11.2020), 06:45 Uhr brachen Unbekannte in die Poststelle in der Poststraße ein. Die Einbrecher hebelten eine Tür auf und gelangten in das Gebäude. Dort öffneten die Unbekannten mehrere Postpakete und Briefe. Die Ermittlungen bezüglich der gestohlenen Gegenstände dauern an. Der Einbruchschaden beläuft sich 500 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Sinn-Edingen: Mobilkran beschädigt

Unbekannte verschafften sich Zugang zum Gelände der Kläranlage in der Straße "In den Wassern". Dort machten sie sich an einem gelben Mobilkran der Marke Sennebogen zu schaffen. Die Diebe demolierten das Bedienfeld im Führerhaus, beschädigten die Abblend- und Rücklichter, sowie eine Luftpumpe an der Außenseite des Krans. Der Schaden wird mit 6.000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Wem sind die unbekannten Diebe, die zwischen Donnerstag (26.11.2020), 15:00 Uhr und Montag (30.11.2020), 07:15 Uhr zuschlugen, aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Hermannstein: eine große Anzahl hochwertiger Fahrräder gestohlen

Durch ein aufgehebeltes Fenster verschafften sich unbekannte Diebe Zutritt in das Ladengeschäft in der Hermannsteiner Straße. Zwischen Samstag (28.11.2020), 14:20 Uhr und Montag (30.11.2020), 09:30 Uhr stahlen die Unbekannte eine größere Anzahl hochwertiger Rennräder, Gravelbikes und Triathlon-Räder. Der Schaden beläuft sich auf 101.500 Euro. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hermannsteiner Straße aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Vandalen in der Friedenstraße unterwegs

Am vergangenen Wochenende, zwischen Samstag (28.11.2020) und Montag (30.11.2020) wüteten Unbekannte auf dem Parkplatz der Hessischen Sportjugend in der Friedenstraße. Die Vandalen rissen mehrere Parkplatzschilder samt Betonfüßen aus dem Boden und beschädigten einen Mülleimer. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Unbekannten erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar -Nauborn: LKW der Jugendverkehrsschule beschädigt / Polizei sucht Zeugen

Zwischen Dienstag (24.11.2020) und Mittwoch (25.11.2020) parkte der Lkw der Jugendverkehrsschule auf dem oberen Schulhofgelände der Wetzbachtalschule in der Tiergartenstraße. Irgendwann, in dieser Zeit, beschädigten Unbekannte die beiden Blinker im Stoßstangenbereich und den Außenspiegel auf der Beifahrerseite. In die Beifahrertür des blauen Daimler-Chrysler ritzen die Vandalen den Buchstaben "A" ein. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Die Wetzlarer Polizei sucht Zeugen. Wem sind verdächtige Personen zwischen 12:30 Uhr und 08:00 Uhr auf dem Schulgelände aufgefallen? Wer kann Angaben zu den Vandalen machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

