Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Sportlich - mit 47 km/h zu schnell an der Kreissporthalle unterwegs -#polsiwi

Siegen (ots)

Am Dienstagabend (16.02.2021) führte der Verkehrsdienst der Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf der Fischbacherbergstraße in der Nähe der dortigen Kreissporthalle durch. Insgesamt 82 Tempoverstöße musste die Polizei registrieren. Spitzenreiter war ein Jeep, der statt der erlaubten 30 km/h mit 77 km/h unterwegs war. Der Bußgeldkatalog sieht für einen solchen Verstoß in der Regel ein Bußgeld von 200 EUR, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot vor.

Die Polizei weist daraufhin, dass Geschwindigkeit der Killer Nr. 1 ist. Gerade im weiteren Verlauf der Straße findet im Bereich des dortigen Fußgängerüberwegs in Richtung Technikerschule / An der Alche auch in den Abendstunden noch reger Fußgängerverkehr statt. Eine derartig hohe Geschwindigkeit in Kombination mit Dunkelheit und regennasser Fahrbahn birgt ein hohes Gefahrenpotenzial.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell