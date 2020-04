Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebe stehlen Geld aus Kirche

Eslohe (ots)

In einer Kirche in der Kirchstraße haben unbekannte Täter das Schloss eines Opferstocks geöffnet. In der Zeit zwischen dem 31. März und 04. April manipulierten sie das Schloss des Behältnisses und entwendeten das Bargeld. Die Diebe konnten unerkannt flüchten.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

