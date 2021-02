Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mit 91 durch die 30er-Zone - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots)

Am Donnerstag (18.02.2021) führte die Polizei in der Straße Am Kornberg in Siegen-Weidenau eine rund fünfstündige Geschwindigkeitskontrolle durch. In dieser Zeit wurden insgesamt 262 Fahrzeuge gemessen; davon waren 116 zu schnell unterwegs.

Der negative Spitzenreiter war dabei mehr als dreimal so schnell. Mit 91 km/h auf dem Tacho wurde sein BMW gemessen.

Laut Regelsatz des Bußgeldkatalogs erwarten ihn jetzt mindestens 480 Euro Bußgeld, zwei Punkte und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell