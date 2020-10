Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Kornwestheim und in Ludwigsburg; Diebstahl in Ludwigsburg; Auseinandersetzung in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Kornwestheim: Mazda beschädigt

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Mazda, der am Donnerstag zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr in der Stauffenbergstraße in Kornwestheim am Fahrbahnrand abgestellt war. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte im Anschluss aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter der Tel. 07154 1313-0 entgegen.

Ludwigsburg-Ost: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nach einer Unfallflucht, die am Mittwoch gegen 12:00 Uhr in Ludwigsburg-Ost begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine noch unbekannte Autofahrerin zum genannten Zeitpunkt auf der Harteneckstraße unterwegs. Dort soll sie mit einer fahrenden 24-jährigen Mercedes-Lenkerin zusammengestoßen sein. Als die 24-Jährige die Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen bemerkt hatte, hielt sie rechts an, um nach ihrem Pkw zu schauen. Hierbei konnte sie an der Heckstoßstange einen Sachschaden von rund 1.000 Euro feststellen. Unterdessen fuhr die unbekannte Frau, die möglicherweise am Steuer eines silbernen 1er BMW mit Ludwigsburger Zulassung (LB) saß, davon. Zeugen, die weitere Hinweise zur unbekannten Autofahrerin geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353.

Ludwigsburg: Geldkassette gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter trieb am Donnerstag zwischen 00:05 Uhr und 20:30 Uhr in Ludwigsburg sein Unwesen. Im Bereich der Bietigheimer Straße / Untere Kasernenstraße machte sich der Unbekannte an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Auf noch ungeklärte Art und Weise brach der Täter den Automaten auf und entwendete die darin befindliche Geldkassette mit einem noch unbekannten Geldbetrag. An den Zigaretten hatte der Dieb wohl kein Interesse oder er wurde bei der Tatausübung gestört. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg: Zwei Männer gehen aufeinander los

Im Zuge eines klärenden Gesprächs hatten sich am Donnerstag zwei Männer im Alter von 19 und 23 Jahren in der Bahnhofstraße in Ludwigsburg verabredet. Als die beiden gegen 11:40 Uhr vor dem Eingang eines Fitnessstudios aufeinandergetroffen sind, soll der 23-Jährige mit einem noch unbekannten Gegenstand auf den Rücken des jüngeren Mannes eingeschlagen haben. Im Anschluss gingen beide aufeinander los und malträtierten sich gegenseitig mit Schlägen sowie Fußtritten. Obendrein warf der 19-Jährige die Brille seines Kontrahenten von einer Überführung auf die darunter verlaufende Fahrbahn. Hierdurch ging die Brille zu Bruch und es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Darüber hinaus erlitten beide Männer leichte Verletzungen. Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter des Bahnhofs wurde auf die handgreifliche Auseinandersetzung aufmerksam. Er trennte die beiden Männer und alarmierte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich die Lage bereits beruhigt. Es wurden die Personendaten erhoben und die Streithähne nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen. Der 19-Jährige wird sich zudem noch wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.

