POL-LB: Magstadt: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten nach Vorfahrtsverletzung

Ludwigsburg (ots)

Ein Gesamtschaden von 20.000 Euro, zwei leicht verletzte Personen sowie zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr auf Gemarkung Magstadt ereignet hatte. Ein 46-jähriger Fahrzeuglenker befuhr mit seinem VW Touran die Landesstraße 1189 aus Fahrtrichtung Stuttgart. Bei dem anderen Unfallbeteiligten handelt es sich um einen 20-jährigen Audi-Fahrer, welcher die L1189 aus Richtung Magstadt befuhr. Dieser bog an der Einmündung Kreisstraße 1065 / L1189 nach links ab und missachtete beim Abbiegevorgang die Vorfahrt des VW-Fahrers, weshalb es im weiteren Verlauf zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Beide Fahrzeuglenker wurden leicht verletzt und mussten durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Rettungsdienst hatte zwei Rettungswagen eingesetzt. Zur Unfallaufnahme und Verkehrsregelung waren zwei Streifenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg vor Ort. Zu nennenswerten Verkehrsstörungen kam es nicht.

