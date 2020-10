Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Einkaufsmarkt; Möglingen: Bushaltestelle beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Einbruch in Einkaufsmarkt

Zwischen Mittwoch 20.10 Uhr und Donnerstag 06.40 Uhr schlug ein noch unbekannter Einbrecher in der Myliusstraße in Ludwigsburg zu. Der Täter begab sich zunächst in den Hinterhof eines Einkaufsmarkts im Kreuzungsbereich mit der Alleenstraße. Anschließend stieg er vermutlich auf einen Müllcontainer und erreichte ein Fenster des Marktes. Dieses brach er auf und stieg dann ein. Im Innern gelangte er in einen Nebenraum aus dem der Dieb Münzrollen im dreistelligen Wert stahl. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141/18-5353 beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

Möglingen: Bushaltestelle beschädigt

Ein Sachschaden, der sich auf etwa 2.000 Euro beziffert, hinterließ ein noch unbekannter Täter zwischen Mittwoch 22.00 Uhr und Donnerstag 07.00 Uhr in der Markgröninger Straße in Möglingen. Die Bushaltestelle "Markgröninger Straße" in Richtung Markgröningen wurde beschädigt. Mit dem Mülleimer der Haltestelle zertrümmerte ein noch Unbekannter die Scheibe des Haltestellenhäuschens. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, entgegen.

