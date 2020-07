Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (244/2020) Unbekannte stehlen Kennzeichen von Firmenanhänger in Bartolfelde

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Ortsteil Bartolfelde, Bartolfelder Straße Zwischen dem 3. und 6. Juli 2020

BAD LAUTERBERG (jk) - Von einem in Bartolfelde (Landkreis Göttingen) abgestellten Firmenanhänger haben Unbekannte am vergangenen Wochenende (3. bis 6.7.20) das OHA-Kennzeichen abmontiert und gestohlen. Der mit Abfall von Umbauarbeiten gefüllte Anhänger einer Firma aus dem benachbarten Bad Lauterberg stand vor einem Haus in der Bartolfelder Straße. Von den Dieben fehlt bislang jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter Telefon 05524/9630 entgegen.

