POL-LB: Böblingen: Versuchter Einbruch in Bäckerei-Filiale; Böblingen: Fußgängerin angefahren

Böblingen: Versuchter Einbruch in Bäckerei-Filiale

Vermutlich gestört wurden bislang unbekannte Täter, die in der Nacht zum Donnerstag versuchten, in eine Bäckereifiliale in der Hanns-Klemm-Straße einzubrechen. Dazu schnitten sie die Blechfassade ein und bogen sie anschließend auf. Zur weiteren Tatausführung kam es jedoch nicht. Personen, die im Laufe der Nacht verdächtige Wahrnehmungen in der Hanns-Klemm-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

Böblingen: Fußgängerin angefahren

Als eine 75-Jährige versuchte, am Mittwoch gegen 11:30 Uhr einen Fußgängerüberweg in der Sindelfinger Straße auf Höhe einer dortigen Bank zu überqueren, wurde sie vom Opel einer 88-Jährigen erfasst. Die Autofahrerin war in Richtung Wolfgang-Brumme-Allee unterwegs und hatte die Fußgängerin vermutlich zu spät erkannt. Beim Abbremsen rutschte ihr Wagen auf den Überweg. Die 75-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beim PKW entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

