POL-LB: Leonberg: Zwei Unfälle verursacht - Polizei sucht Zeugen; Bondorf: Unfallflucht auf Grundschulparkplatz

Leonberg: Zwei Unfälle verursacht - Polizei sucht Zeugen

Der bislang unbekannte Fahrer eines Mercedes mit Stuttgarter Kennzeichen hat am Mittwochabend in Leonberg zwei Unfälle verursacht. Gegen 19.50 Uhr war der augenscheinlich deutlich angetrunkene Mann vom einem Zeugen beobachtet worden, als er in der Klosterstraße schwankend in den Mercedes stieg und beim Ausparken eine Hauswand streifte. Der Zeuge beschrieb ihn als ein rund 50 Jahre alten Mann, etwa 180 cm groß, mit grüner Jacke und hellen Haaren. Gegen 20.45 Uhr meldeten weitere Zeugen eine beschädigte Verkehrsinsel in der Südrandstraße auf Höhe der Ecke Berliner Straße. Auf der Insel wurden Fahrzeugteile, darunter ein Mercedesstern, sowie ein Kennzeichenschild des zuvor bereits in der Klosterstraße beobachteten Autos aufgefunden. Die polizeilichen Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, zu melden.

Bondorf: Unfallflucht auf Grundschulparkplatz

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, sucht nach Zeugen, die eine Unfallflucht auf dem Grundschulparkplatz in der Alten Herrenberger Straße in Bondorf beobachtet haben. Am Dienstag zwischen 19.00 Uhr und 21:00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mutmaßlich beim rückwärts Ausparken einen dort geparkten schwarzen Mercedes und beschädigte hierbei das Heck und den montierten Fahrradträger. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

