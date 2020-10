Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht mit Verletzten auf der B 464

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 9.30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 464 zwischen der Anschlussstelle Maichingen und der Anschlussstelle Sindelfingen, auf die Landesstraße 1183, eine Unfallflucht mit zwei leicht verletzten Personen. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker befuhr zunächst den dort eingerichteten, abgesperrten Baustellenbereich. Vermutlich um einen Bagger zu umfahren, bog er entgegengesetzt auf die Fahrbahn in Richtung Böblingen ein. Ein 83-jähriger Mercedes-Fahrer, der den Fahrstreifen Richtung Böblingen befuhr, musste, um eine Kollision zu verhindern, eine Vollbremsung durchführen. Gleichzeitig bog der Unbekannte ruckartig wieder in den Baustellenbereich ein. Ein hinter dem Mercedes fahrender 57-jähriger Toyota-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Mercedes auf. Der 83-Jährige und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Unfall forderte einen Sachschaden von rund 25.000 Euro. Der bislang Unbekannte machte sich durch die Baustelle in Richtung Renningen davon. Es soll sich hierbei um einen weißen Kleinwagen mit roten, reflektierenden Aufklebern auf der Motorhaube und einer Aufschrift gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 in Verbindung zu setzen.

