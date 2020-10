Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Kleintransporter fährt Frau an

Ludwigsburg (ots)

Der bislang unbekannter Fahrer eines weißen Kleintransporters mit Böblinger Kennzeichen streifte am Dienstag gegen 13.00 Uhr auf der Vaihingen Straße in Sindelfingen Mitte eine Frau. Die 46-Jährige stand neben ihrem geparkten PKW am Straßenrand und wurde dort von dem Transporter erfasst. Der Unbekannte hielt an und erklärte der Geschädigten, dass der Unfall auch ohne Polizei geregelt werden könne. Daraufhin sammelte er das beim Streifvorgang beschädigte Spiegelgehäuse seines Fahrzeugs ein und fuhr ohne seine Personalien zu hinterlassen davon. Die Betroffene wurde bei dem Unfall leicht verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07031 697-0 vom Polizeirevier Sindelfingen entgegengenommen.

