POL-LB: Leonberg: Exhibitionist in Bahnhofsunterführung

Wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg derzeit gegen einen 19 Jahre alten Mann, der am Dienstag gegen 10.30 Uhr im Bereich der Bahnhofsunterführung in der Bahnhofsstraße in Leonberg auffiel. Eine 52-Jährige, die die Bahnhofsunterführung überqueren wollte, bemerkte zunächst einen jungen Mann der zugedeckt auf den Boden der Unterführung saß. Als sie vorbei lief hob er die Decke an und manipulierte an seinem entblößten Geschlechtsteil. Beamte des Polizeipostens Weil der Stadt konnten den Tatverdächtigen, der zwischenzeitlich seine Hose wieder hochgezogen hatte, vor Ort antreffen. Er wurde zum Polizeirevier Leonberg verbracht und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Nun muss er mit einer Strafanzeige rechnen.

Mögliche weitere Geschädigte, denen der Tatverdächtige am Bahnhof in Leonberg auffiel, werden gebeten, sich unter dem zentralen Hinweistelefon 0800 1100225 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

