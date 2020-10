Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 30.000 Sachschaden und Vollsperrung; Oberstenfeld: VW angefahren

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: 30.000 Sachschaden und Vollsperrung

Mit einem Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro endete am Dienstag gegen 19.15 Uhr ein Verkehrsunfall in der Heimengasse in Ludwigsburg. Von der Beihinger Straße kommend, bog der 26-jährige Fahrer eines Toyota in die Heimengasse ab, verlor die Kontrolle über sein Auto und kam von der Fahrbahn ab. Er rutschte hinter den Grünstreifen 5 Meter tief die Böschung hinab, bis er zum Stillstand kam. Der 26-Jährige wurde leichtverletzt vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Während der Bergung des Fahrzeugs wurde die Heimengasse (K1666) für 20 Minuten in beide Richtungen gesperrt. Aufgrund der Endposition im Bereich der tiefen Böschung musste ein Kran angefordert werden. Die Höhe des entstandenen Flurschadens ist noch unbekannt.

Oberstenfeld: VW angefahren

Ein grauer VW wurde am Dienstag zwischen 12.50 Uhr und 13.10 Uhr von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer in der Großbottwarer Straße in Oberstenfeld angefahren. Der Unbekannte hinterließ an der Beifahrertür einen Sachschaden von rund 1.500 Euro und machte sich anschließend aus dem Staub. Hinweise zur Unfallflucht werden unter Tel. 07144 900-0 vom Polizeirevier Marbach entgegengenommen.

