Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg, Elmshorner Straße - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag, den 18. Februar 2020, kam es in Höhe des Marktplatzes zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Hierbei wurde eine Person leicht und eine Person schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen lenkte eine 59-jährige Pinnebergerin ihren Chevrolet Matiz gegen 21:30 Uhr vom Marktplatz auf die Elmshorner Straße und stieß hier mit einem aus Richtung Friedrich-Ebert-Damm kommenden Seat Toledo zusammen. In der Folge prallte der Seat an einen Baum am dortigen Fahrbahnrand. Der Fahrer war zunächst vor Ort ohne Bewusstsein und wurde durch Ersthelfer versorgt. Rettungskräfte brachten den 29-jährigen Pinneberger schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des Chevrolet erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 14.000 Euro geschätzt.

Beamte des Polizeireviers Pinneberg führten die Unfallaufnahme vor Ort durch, sie zogen einen Gutachter zur Feststellung der Unfallursache hinzu. Die Elmshorner Straße war in dem betroffenen Bereich bis etwa 23:00 Uhr für die Rettungs- und Aufräumarbeiten gesperrt.

