Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Bargeld bei Einbruch entwendet; Walsrode: Einbruch in Café

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 14.05.2020 Nr. 1

13.05 / Bargeld bei Einbruch entwendet

Walsrode: Unbekannte gelangten in der Nacht zu Mittwoch durch Aufhebeln eines Fensters in einen Dienstleistungsbetrieb an der Straße Großer Graben und entwendeten eine geringe Menge Bargeld.

13.05 / Einbruch in Café

Walsrode: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hebelten Unbekannte ein Fenster eines Cafés an der Moorstraße auf, drangen ein und beschädigten im Inneren eine weitere Tür. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell