Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: 38-Jähriger in Leonberg vorläufig festgenommen; Verkehrsunfall auf der BAB 8 - Gemarkung Neuhausen auf den Fildern

Ludwigsburg (ots)

Leonberg-Eltingen: Unliebsamer Gast in Bar

Mit einem aggressiven 38-Jährigen, der vermutlich alkoholisiert war, bekamen es drei Personen sowie die Polizei am Dienstag in der Brennerstraße in Leonberg-Eltingen zu tun. Gegen 15:30 Uhr soll der 38-Jährige eine Bar betreten und aus unbekannten Gründen eine 21 Jahre alte Mitarbeiterin mehrfach beleidigt haben. Nachdem er hierauf die Örtlichkeit wieder verlassen hatte, kehrte er gegen 17:30 Uhr erneut zurück und verlangte von einer 19-jährigen Mitarbeiterin bedient zu werden. Als dies verwehrt wurde, soll auch die junge Frau seitens des Störenfrieds mehrmals beleidigt worden sein. Im Anschluss verließ er das Lokal, um kurz darauf wieder zurückzukehren. Im weiteren Verlauf ging er auf einen 45-jährigen Gast zu und soll ihn unvermittelt mit der Hand ins Gesicht geschlagen, beleidigt und bedroht haben. Obendrein versuchte der 38-Jährige den Geschädigten, der durch den Schlag mutmaßlich leicht verletzt wurde, noch aus der Bar zu verbringen. Nach dem Handgemenge zwischen den beiden Männern forderte eine Mitarbeiterin den Querulanten auf, die Räumlichkeit zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der Mann nach und ging in Richtung der Friedensstraße davon. Alarmierte Polizeibeamte nahmen ihn kurz darauf widerstandslos fest und brachten ihn zum Polizeirevier Leonberg. Auf dem Weg zur Dienststelle und während der anschließenden erkennungsdienstlichen Behandlung verhielt er sich äußerst unkooperativ sowie respektlos gegenüber den Beamten. Der 38-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung rechnen. Darüber hinaus erhielt er für die Bar einen vorübergehenden Platzverweis. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann das Polizeirevier wieder verlassen.

BAB 8 / Neuhausen auf den Fildern: Verkehrsunfall mit sieben Beteiligten

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von rund 80.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 16:55 Uhr auf der BAB 8 zwischen den Anschlussstellen Neuhausen auf den Fildern und Esslingen ereignete. In Fahrtrichtung München wollte an der Anschlussstelle Esslingen ein 24-jähriger BMW-Lenker die Autobahn verlassen. Als der junge Mann auf den Ausfädelungsstreifen wechselte, übersah er vermutlich auf Unachtsamkeit ein Stauende. Obwohl er noch versuchte nach links auszuweichen, fuhr er auf das Heck eines vor ihm stehenden Mercedes, an dessen Steuer ein 74-Jähriger saß. Darüber hinaus touchierte er noch einen Sattelzug, dessen 31-jähriger Fahrer mit seinem Gespann auf der rechten Spur der Durchgangsfahrbahn stand. Durch den Aufprall wurde der Mercedes auf einen 42-jährigen Mitsubishi-Lenker geschoben, der wiederum noch mit einem dreirädrigen Motorrad zusammenstieß, dessen 34-jähriger Fahrer vor ihm stand. Auch das Motorrad prallte noch gegen einen VW Golf, dessen 36-jährige Fahrerin sich ebenfalls auf der Ausfädelungsspur befand. Darüber hinaus wurde der Mercedes nach der ersten Kollision nach links abgewiesen und stieß ebenfalls mit dem Sattelzug des 31-Jährigen zusammen. Im Anschluss schlitterte der Mercedes nach vorne und kollidierte letztendlich mit einem auf dem Ausfädelungsstreifen stehenden 39 Jahre alten VW Passat-Lenker. Durch den Unfall wurden der 74- und der 42-jährige Fahrer leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte den 42-Jährigen schlussendlich in ein Krankenhaus. Drei der insgesamt sieben Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war der Ausfädelungsstreifen sowie der rechte und mittlere Fahrstreifen bis etwa 18:55 Uhr gesperrt. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Kirchheim/Teck sicherten die Unfallstelle ab. Durch die Sperrung bildete sich ein Stau von rund zehn Kilometern.

