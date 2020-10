Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Sachbeschädigung durch Klebezettel-Aktion; Rutesheim: Fahrraddiebstahl - weitere Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Herrenberg: Sachbeschädigung durch Klebezettel-Aktion

Am Dienstag gegen 20:52 Uhr beklebten mehrere Personen entlang der Stuttgarter Straße in Herrenberg Laternen und Verkehrszeichen mit Klebezetteln. Eine Zeugin wurde auf den Umstand aufmerksam und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen konnte stellten die Polizisten zwei Frauen im Alter von 21 und 23 Jahren und einen 21-jähriger Mann fest. Eine weitere Person ergriff bei Erkennen der Polizei die Flucht. Die Personen bekannten sich zum politisch linken Spektrum und hatten mit ihrer Aktion unter anderem eine Gaststätte am Reinhold-Schick-Platz im Blick. Nach Aufforderung gaben sie die Aktionsblätter heraus. Auf die drei Aktivisten kommt nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung zu.

Rutesheim: Fahrraddiebstahl - weitere Geschädigte gesucht

Am Montag um 16.00 Uhr bemerkte ein Junge den Diebstahl seines Mountainbikes, das er in der Robert-Bosch-Straße am Montagmorgen um 7.45 Uhr mit Zahlenschloss verschlossen abgestellt hatte. Am selben Abend entdeckte ein Bekannter des Jungen das gestohlene Fahrrad mit zwei weiteren Fahrräder an eine Bachbrücke gekettet in der Straße "Im Kalk" in Rutesheim. Er benachrichtigte den Geschädigten, der sein Bike abholte und dabei das angekettete Hinterrad zunächst zurücklassen musste., um es aus dem Schloss zu bekommen. Polizeibeamte stellten mit Unterstützung von Bauhofmitarbeitern auch die beiden anderen Fahrräder sicher, die möglicherweise ebenfalls gestohlen wurden. Dabei handelt es sich um ein grünes Damenfahrrad, Marke Epple und ein lilafarbenes Damenrad der Marke MB Sport.

Mögliche Geschädigte oder Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07152 99910-0 beim Polizeiposten Rutesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell