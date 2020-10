Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach, Mittelbiberach - Beute aus offenen Autos

In den vergangenen Tagen hatten in der Region Diebe offene Autos im Visier.

Am Mittwochmorgen stand in der Viehmarktstraße ein Transporter, den Arbeiter nicht abgeschlossen hatten. Ein Dieb nutzte die Gelegenheit und stahl eine Geldbörse und eine Tasche. Am Dienstag ließ eine Frau ihr Auto während der Mittagspause in der Pfluggasse offen. Das Laptop auf dem Beifahrersitz sah auch ein Unbekannter und machte es zu seiner Beute. Ebenfalls ein Laptop stahl vergangenen Freitag ein Dieb aus einem Kleintransporter. Der stand etwa eine Stunde lang unverschlossen in der Hindenburgstraße.

In Mittelbiberach ertappte am Dienstag der Fahrer eines Paketdienstes einen Täter auf frischer Tat. Er bemerkte ihn gegen 13 Uhr in der Biberacher Straße beim Zuschlagen der Fahrertür. Er sah auch, dass der Dieb offensichtlich sein Handy in der Hand hatte. Der Dieb flüchtete und stürzte. Dadurch holte ihn der Fahrer ein und nahm ihm das Handy aus der Hand. Später bemerkte der Mann, dass ihm der Unbekannte auch eine Schachtel Zigaretten aus der Ablage gestohlen hat. Bereits in der Nacht zu vorletztem Montag machte ein Dieb in Mittelbiberach Beute aus einem unverschlossenen Auto. Wir berichteten (www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4713880).

Die Polizei empfiehlt, in Autos keine Wertsachen zurückzulassen. Denn ein Auto ist kein Tresor. Schon gar nicht, wenn es nicht verschlossen ist.

