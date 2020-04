Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wankum- Diebstahl aus LKW/ Täter öffnen die Heckklappe

Wachtendonk-Wankum (ots)

In der Zeit von Freitag, 16.00 Uhr, bis Samstagnacht (04. April 2020), 03.00 Uhr öffneten unbekannte Täter die Heckklappe an einem LKW auf dem Rastplatz "Tomm Heide" an der Autobahn 40 in Fahrtrichtung Duisburg und entwendeten eine unbekannte Menge seiner Fracht. Der LKW-Fahrer wurde von einem anderen LKW-Fahrer geweckt und auf die offenstehende Klappe hingewiesen. Er konnte nur noch den Diebstahl einer unbekannten Menge an Küchenmaschinen feststellen, die er geladen hatte. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

