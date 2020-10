Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen zu Unfallflucht auf der B 464 gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 464 auf Höhe Böblingen-Dagersheim in Fahrtrichtung Renningen ein Unfall. Ein noch unbekannter Fahrer eines PKW übersah vermutlich eine eingerichtete Baustelle und prallte gegen mehrere Warnbaken, die die Fahrbahn verengten. Anschließend machte er sich aus dem Staub. Gegen 05.55 Uhr alarmierten mehrere Verkehrsteilnehmer, die dieselbe Strecke befuhren und die Beschädigungen bemerkt hatten, die Polizei. Beamte des Polizeireviers Böblingen nahmen hierauf die Ermittlungen vor Ort auf. An der Unfallörtlichkeit stellten sie Fahrzeugteile eines Mini fest. Schließlich gingen Hinweise ein, dass einige hundert Meter nach der Unfallstelle, kurz nach der Abfahrt auf die Landesstraße 1183, ein beschädigter Mini am Fahrbahnrand stehen würde. Die Polizisten überprüften dies und stellten das Fahrzeug fest. Im weiteren Verlauf ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 47 Jahre alten Mann, der zu dem Mini hinzukam. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Der Mann musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Der PKW wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, bittet Zeugen, die den Unfall oder das Abstellen des Mini beobachtet haben, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell