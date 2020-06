Polizei Hamburg

POL-HH: 200619-4. Zeugenaufruf nach schwerem Raub mit Schusswaffe in einem Juwelier in Hamburg-Bramfeld

Hamburg (ots)

Tatzeit: 19.06.2020, 09:05 Uhr Tatort: Hamburg-Bramfeld, Bramfelder Chaussee

Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der heute Morgen in einem Geschäft unter Vorhalt einer Schusswaffe Schmuck forderte.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich der 50-jährige Juwelier in seinem Geschäft, als ein mit einer "rosa Latexmaske" maskierter Mann dieses betrat und unter Vorhalt einer Schusswaffe Schmuck forderte.

Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der Täter Reizgas gegen den Inhaber eingesetzt hatte.

Im Anschluss nahm der Täter Schmuck an sich, steckte diesen teilweise in einen Rucksack und flüchtete die Bramfelder Chaussee stadtauswärts. Der 50-jährige Inhaber folgte ihm und holte den flüchtigen Täter in Höhe der Anderheitsallee ein. Hier wurde der 50-Jährige erneut mit Reizgas besprüht. Es gelang ihm jedoch, dem Täter den Rucksack zu entreißen.

Der Täter setzte seine Flucht in der Anderheitsallee in Richtung Friedhof Ohlsdorf fort.

Eine anschließende Fahndung mit 12 Funkstreifenwagen führte nicht zur Festnahme des Täters.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 30 - 40 Jahre - 170 - 180 cm - normale Figur - kurze dunkle Haare - Vollbart mit kurzen schwarzen Haaren - "südländisches" Erscheinungsbild

Bekleidet mit:

- blau/schwarzer Kapuzenpullover - blaue Jeans - schwarze Schuhe

Der Geschädigte musste wegen einer Kopfverletzung ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt 44 (LKA 44).

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/ 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Ri.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hamburg

Daniel Ritterskamp

Telefon: 040 4286-56208

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell