Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Ergänzung zu tödlichem Bahnunfall; Kornwestheim: Unfallflucht; Ludwigsburg: Alkoholunfall, Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Erdmannhausen: Ergänzung zu tödlichem Bahnunfall

Die am vergangenen Freitag bei einem Bahnunfall an der S-Bahn-Haltestelle Erdmannhausen getötete Frau (wir berichteten am Montag) konnte zwischenzeitlich identifiziert werden. Es handelt sich um eine 94-Jährige. Den Ermittler zufolge ist ein Fremdverschulden auszuschließen.

Kornwestheim: Unfallflucht

Ein Sachschaden von rund 3.000 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag zwischen 19.00 Uhr und 20.20 Uhr am Salamanderplatz in Kornwestheim verübte. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts stand ein VW, den der Unbekannte vermutlich beim Ein-oder Ausparken im Heckbereich beschädigte. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der unbekannte Fahrzeuglenker anschließen davon. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, entgegen.

Ludwigsburg-Neckarweihingen: Alkoholunfall

Vermutlich da er sich alkoholisiert hinter das Steuer seines Fahrzeugs gesetzt hatte, war ein 68 Jahre alter Mercedes-Fahrer am Mittwochabend in Neckarweihingen in der Straße "Gschnait" in einen Unfall verwickelt. Beim Rückwärtsausparken touchierte der Mann einen danebenstehenden Seat. Die alarmierten Polizeibeamten stellten während der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch und weitere Hinweise für eine Alkoholbeeinflussung bei dem Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, worauf sich der 68-Jährige einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Ludwigsburg: Unfallflucht

Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch gegen 18.50 Uhr in der Schorndorfer Straße in Ludwigsburg ereignete, sucht das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen gegenüber der Meiereistraße abgestellten Seat. Möglicherweise hielt der Unbekannte unweit der Unfallstelle in einer Bushaltestelle an und begutachtete sein Fahrzeug. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Der hinterlasse Sachschaden wurde auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell