Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Unbekannte bereiten Hindernis auf Bahnstrecke - Bundespolizei sucht Zeugen

Breitenbrunn/Erzgeb.

Am gestrigen Nachmittag legten Unbekannte in Breitenbrunn/Erzgeb. ein etwa ein Kilogramm schweres Stück Holz auf die Gleise der Bahnstrecke Johanngeorgenstadt - Zwickau. Ein in Richtung Zwickau verkehrender Zug erfasste den Gegenstand gegen 14:40 Uhr, wodurch dieser neben das Gleisbett geschleudert wurde. Sachschaden entstand dabei nicht, es gab auch keine Verletzten.

Die konkrete Tatörtlichkeit befindet sich in einer Kurve zwischen den Bahnübergängen am Wettinweg und der Hauptstraße. Da der Zug etwa eine halbe Stunde zuvor die Strecke in Richtung Johanngeorgenstadt befuhr, liegt der Tatzeitraum etwa zwischen 14:10 Uhr und 14:40 Uhr.

Vermutet wird, dass möglicherweise spielende Kinder als Verursachende infrage kommen.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen.

Hinweise bitte an die Bundespolizei Klingenthal, Tel. 037467/2810.

