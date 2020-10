Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Alkoholunfall in Bietigheim-Bissingen und in Ingersheim; Zeugen nach Unfallflucht in Bietigheim-Bissingen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Fiat gegen Fahnenmast geprallt

In Bietigheim war am Mittwoch gegen 21:45 Uhr eine 34-jährige Fiat-Lenkerin auf der Stuttgarter Straße in Richtung Ludwigsburg unterwegs. Auf Höhe des Bahnhofs verlor die Autofahrerin in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Fahnenmasten. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro. Obendrein war der Fiat nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte bei der 34-jährigen Frau Alkoholgeruch fest. Diesbezüglich musste sie sich nach einem Atemalkoholtest einer Blutentnahme unterziehen.

Ingersheim: Alkoholisiert Vorfahrt missachtet

Vermutlich weil eine 65-jährige Mercedes-Lenkerin die Vorfahrt eines 67-jährigen Citroen-Lenkers missachtete, ereignete sich am Mittwoch gegen 14:00 Uhr auf der Kreisstraße 1618 ein Verkehrsunfall. Zwischen Kleiningersheim und Großingersheim wollte die Mercedes-Lenkerin vom Einmündungsbereich eines Friedhofs nach links auf die K 1618 in Richtung Kleiningersheim einbiegen. Hierbei übersah sie mutmaßlich den von links kommenden Citroen-Lenker und stieß mit ihm zusammen. An den beiden Fahrzeugen entstand dadurch wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von etwa 16.000 Euro. Sie mussten beide abgeschleppt werden. Da hinzugezogene Polizeibeamte im Zuge der anschließenden Unfallaufnahme bei der 65-jährigen Frau Alkoholgeruch wahrnehmen konnten, musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen und ihr Führersein wurde sichergestellt.

Bietigheim-Bissingen: Autofahrer nach Unfall geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Auf der Bahnhofstraße in Bietigheim mussten am Mittwoch gegen 21:00 Uhr, auf Höhe des Bahnhofs, ein 56 Jahre alter Nissan-Fahrer und ein 20-jähriger VW-Lenkeri verkehrsbedingt an einer roten Ampel anhalten. Ein nachfolgender, bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer erkannte diesen Umstand mutmaßlich zu spät und fuhr auf den VW auf, der wiederum noch auf den stehenden Nissan geschoben wurde. Kurz darauf sind zunächst alle Unfallbeteiligten ausgestiegen und hatten sich unterhalten. Als der 56-Jährige im weiteren Verlauf die Polizei verständigte, montierte der bislang unbekannte Mann an seinem Wagen, bei dem es sich um einen silbernen Skoda Kombi handeln soll, die Kennzeichen ab. Anschließend fuhr er davon und kümmerte sich nicht um den angerichteten Sachschaden von rund 1.000 Euro sowie um den leicht verletzten 20-Jährigen. Sofort polizeilich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Flüchtende zum Unfallzeitpunkt vermutlich alkoholisiert. Diesen Eindruck hat er bei den beiden anderen Verkehrsteilnehmern jedenfalls erweckt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, in Verbindung zu setzen.

