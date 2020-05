Feuerwehr Heiligenhaus

FW-Heiligenhaus: Feuer am Südring - Rauch zog in Mehrfamilienhaus (Meldung 14/2020)

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Heiligenhaus (ots)

Am heutigen Samstag, den 23. Mai wurde die Feuerwehr an den Südring gerufen. Die Brandschützer löschten brennenden Bauschutt im Garten, Rauch zog in das Gebäude. Eine Person wurde leicht verletzt.

Am Samstag, den 23. Mai alarmierte die Leitstelle des Kreises Mettmann die Heiligenhauser Feuerwehr um 14:31 Uhr mit dem Stichwort "Wohnungsbrand" an den Südring. Beim Eintreffen der ersten Kräfte umgab Rauch das Wohngebäude und den Südring, Menschen befanden sich noch im Hauseingang. "Fünf Hausbewohner wurden vom Haus weggelotst und durch den Rettungsdienst gesichtet. Schnell war klar, dass es nicht im Haus selbst, sondern im Garten brennt.", schildert Einsatzleiter Nils Vollmar.

Eine Person erlitt leichte Verbrühungen an einer Hand - der Rettungsdienst gab ein Kühlpack aus. Der Patient konnte am Einsatzort bleiben.

Aus bisher ungeklärter Ursache brannte aufgeschichteter Bauabfall von einer Wohnungssanierung unter einem Balkon des Erdgeschosses. Die Kräfte der Feuerwehr löschten das Feuer und zogen das Brandgut auseinander. Ein weiterer Trupp kontrollierte das Treppenhaus und die Wohnungen. "Mit den Schlüsseln der Mieter haben wir die Wohnungen kontrolliert", erklärt Vollmar. Alle Wohnungen waren leicht verraucht, da der Rauch von außen durch offene Fenster eintrat." Die Wehr belüftete das Haus mit einem Hochdrucklüfter.

Kurz vor 16 Uhr war der Einsatz beendet. Für die Dauer des Einsatzes wurde der Südring zwischen Kurt-Schumacher-Straße und Abtskücher Straße durch die Polizei gesperrt. Im Einsatz waren 19 Kräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr mit 6 Fahrzeugen.

Aussagen zur Schadenssumme oder Brandursache kann ausschließlich die Kreispolizeibehörde Mettmann tätigen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Heiligenhaus

stv. Leiter der Feuerwehr

Nils Vollmar

Mobil: 0151 40342626

E-Mail: presse@fw-heiligenhaus.de



http://www.fw-heiligenhaus.de/

https://www.facebook.de/fwheiligenhaus

https://www.instagram.com/fw_heiligenhaus

Original-Content von: Feuerwehr Heiligenhaus, übermittelt durch news aktuell