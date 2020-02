Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe in Garagen

Meinerzhagen (ots)

An der Linde, in der Ijsselmuider Straße sowie am Hochschlader Weg waren Einbrecher an Garagen interessiert. Die unbekannten Täter öffneten teilweise gewaltsam Garagen und durchsuchten diese. Es wurden Gartengeräte, Werkzeuge und andere persönliche Gegenstände und Kleinteile mitgenommen. Es entstand geringer Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

