Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Bietigheim-Bissingen: 34-Jähriger nach räuberischem Diebstahl in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Wegen räuberischem Diebstahl muss sich ein 34-Jähriger verantworten, der am Mittwoch in einem Einkaufsmarkt in der Prinz-Eugen Straße in Bissingen gegen 17:25 Uhr vom Ladendetektiv beobachtet wurde, wie er diverse Lebensmittel und zwei Packungen Zigaretten im Gesamtwert von etwa 40 Euro in seine Hose sowie Jackentasche steckte. Als der 34-Jährige daraufhin die Kasse passierte, ohne die Waren zu bezahlen, wurde er vom Detektiv und einem weiteren Mitarbeiter im Ausgangsbereich angesprochen. Der Mitarbeiter begleitete den Verdächtigen ins Büro und hielt ihn dabei fest, um ihn an der Flucht zu hindern. Um sich zu befreien, schlug der 34-Jährige dem 35-jährigen Mitarbeiter zweimal ins Gesicht. Mithilfe eines weiteren Mitarbeiters, der herbeigeeilt war, gelang es schließlich den Mann mit enormer Kraftanstrengung ins Büro zu bringen. Dort wurde er nach einer längeren Auseinandersetzung zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der hinzugezogenen Polizeikräfte fixiert. Als die Beamten vor Ort waren, verhielt sich der 34-Jährige äußerst aggressiv und beleidigte die Anwesenden mehrfach. Im weiteren Verlauf wurde dem Mann das Diebesgut abgenommen und er mit Handschließen gefesselt zum Polizeirevier Bietigheim-Bissingen gebracht. Dort blieb der vorläufig festgenommene Mann über Nacht in Gewahrsam. Am Folgetag wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen räuberischen Diebstahls, setzte ihn in Vollzug und wies den deutschen Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell