Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1182/ Weil der Stadt: Ford landet im Acker; Hildrizhausen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

L1182/ Weil der Stadt: Ford landet im Acker

Am Donnerstag gegen 7.50 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der Landesstraße 1182 von Merklingen in Richtung Hausen an der Würm. Der 73-jährige Fahrer eines Ford Mondeo überholte zunächst den vorausfahrenden Ford Fiesta einer 27-Jährigen und wollte anschließend nach links in ein Grundstück am Heuberg abbiegen. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, habe die 27-Jährige nach rechts ausweichen müssen und fuhr mit ihrem Ford Fiesta in den angrenzenden Acker. Dabei beschädigte sie einen Leitpfosten. An ihrem Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Da die beteiligten unterschiedlichen Angaben zum Unfallhergang machen, werden Unfallzeugen gebeten, sich beim Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033 5277-0, zu melden.

Hildrizhausen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte zwischen Dienstag 00.00 Uhr und Donnerstag 8.00 Uhr einen geparkten weißen Dacia in der Buchenstraße in Hildrizhausen. Hierbei entstand an der Fahrzeugfront ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell