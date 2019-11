Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Berauschter Fahrer in Unfall verwickelt

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 20. November, auf der Schalker Straße musste ein 28-jähriger VW-Fahrer eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Gelsenkirchener beschädigte dort gegen 14.45 Uhr in einer Engstelle den Außenspiegel eines Audis und verließ anschließend den Unfallort. Die alarmierten Polizisten trafen den Unfallflüchtigen kurze Zeit später an. Da er vor der Fahrt Drogen konsumiert hatte, musste er die Beamten zur Wache begleiten. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

