Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gaststätteneinbrecher verursachen Unfall mit gestohlenem Renault: Hinweise auf flüchtige Täter erbeten

Kassel (ots)

Kassel- Kirchditmold:

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Mittwoch im Kasseler Stadtteil Kirchditmold, nahe der "Drei Brücken", in eine Gaststätte eingebrochen und haben einen Gesamtsachschaden von rund 5.000 Euro angerichtet. Hierbei erbeuteten sie einen Autoschlüssel und versuchten mit dem Renault vom Parkplatz zu fahren, krachten jedoch mit dem Fahrzeug gegen einen Torflügel der Grundstücksausfahrt. Letztlich ließen sie den demolierten Pkw zurück und ergriffen die Flucht. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatten sich die unbekannten Täter zunächst Zutritt zu dem Sportplatz an der Zentgrafenstraße verschafft. Anschließend hebelten sie brachial die Tür der dortigen Gaststätte und eines Geräteschuppens auf. Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Einbrecher sämtliche Schränke, Schubladen und durchwühlten sogar die Tiefkühltruhe des Lokals. Neben einer kleineren Menge Münzgeld und dem Renaultschlüssel entwendeten sie mehrere Flaschen Alkohol sowie Gebäckstücke und Frikadellen. Beim Versuch der Täter, das geparkte Auto des Gaststätteninhabers vom Gelände zu fahren, krachten sie in der Ausfahrt frontal gegen das Tor und ließen den beschädigten Pkw schließlich zurück. Bei ihrer Flucht in Richtung Harleshäuser Straße wurden sie von einem Anwohner beobachtet, der um 5 Uhr die Polizei alarmierte. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung fehlten von den Einbrechern bereits jede Spur. Nach Schilderung des Zeugen handelte es sich um drei junge Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren auf Fahrrädern, die Rucksäcke trugen. Einer der Täter soll mit einer hellen Jacke bekleidet gewesen sein.

Wer in der vergangenen Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht hat und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel.: 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell