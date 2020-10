POL-LB: Freiberg am Neckar: Unbekannte machen sich an Mercedes zu schaffen; Marbach am Neckar: 23-Jähriger schlägt Rettungssanitäter und beißt Polizeibeamten

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Freiberg am Neckar-Geisingen: Unbekannte machen sich an Mercedes zu schaffen

Ungewöhnliche, von der Straße in sein Schlafzimmer dringende Geräusche weckten einen Anwohner der Planckstraße in Geisingen am Freitag gegen 02.45 Uhr. Als der Mann hinaussah, entdeckte er zwei bislang unbekannte Täter, die sich an einem Mercedes zu schaffen machten, der am Fahrbahnrand stand. Als der Zeuge die beiden ansprach, flüchteten die Unbekannten mit einem schwarzen Fahrzeug in der Größe eines Vans. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Marbach am Neckar stellten vor Ort fest, dass die Täter bereits mehrere Radbolzen des Mercedes gelöst hatten. Mittels eines Wagenhebers hatten sie den PKW aufgebockt und dann mit Pflastersteinen abgestützt. Das vordere linke Rad entwendeten sie samt den Radbolzen. Der Wert des Diebesguts wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich ebenfalls auf 500 Euro belaufen. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/941-0, bittet Zeugen, die weitere Hinweise zu den Tätern geben können, sich zu melden.

Marbach am Neckar: 23-Jährige schlägt Rettungssanitäter und beißt Polizeibeamten

Unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation reagierte eine 23 Jahre alte Frau am Donnerstagabend im Linsenbergweg in Marbach am Neckar äußerst aggressiv auf Rettungskräfte und Polizeibeamte. Die Angehörigen des Rettungsdienstes waren gegen 20.15 Uhr alarmiert worden und behandelten die Frau gerade im Rettungswagen, als sie den 22 Jahre alten Sanitäter plötzlich schlug und auch nach ihm trat. Hinzugerufene Polizeibeamte versuchten dann gemeinsam mit dem Sanitäter die 23-Jährige auf der Transportliege zu halten, doch sie wehrte sich heftig. Sie trat und biss um sich. Einen 32-jährigen Polizisten biss sie hierbei in den Finger. Weitere starke Gegenwehr der 23-Jährigen führte dazu, dass die Beamten sie im Rettungswagen zu Boden bringen mussten, um ihr Handschließen anlegen zu können. Anschließend beruhigte sie sich etwas und konnte in ein Krankenhaus gefahren werden. Die Frau muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

