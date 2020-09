Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 25. Deutscher Präventionstag findet digital am 28. und 29. September statt: Präventionsteam der Polizei Nordhessen stellt sich vor

Kassel (ots)

"Smart Prevention - Prävention in der digitalen Welt" ist das Leitthema des 25. Deutschen Präventionstages. Passend dazu wird der größte europäische Kongress zum Thema Kriminal- und Gewaltprävention, der am Montag und Dienstag, 28. und 29. September, stattfindet, erstmals selbst gänzlich digital. Die Besucher können in Echtzeit Online-Seminare mit Kommentarfunktion belegen oder Online-Vorträgen lauschen. Zudem setzt das Team des Deutschen Präventionstags auf Wissensvermittlung via Video-Clips und -Tutorials, auch sollen die Kongressteilnehmer die Möglichkeit bekommen, miteinander per Chat ins Gespräch zu kommen.

Ursprünglich war geplant, dass der Deutsche Präventionstag vom 27. bis 28. April 2020 in Kassel stattfindet. Wie in den Vorjahren hätten sich dann Tausende Besucher aus dem In- und Ausland bei Vorträgen und Workshops weitergebildet, an Messeständen Beratungs- und Netzwerkgespräche geführt oder sich beim Bummel durch die Ausstellungshallen bei den ausstellenden Präventionsakteuren informiert und inspirieren lassen. Das Team des Hauptsachgebietes E4 (Prävention) des Polizeipräsidiums Nordhessen wäre vor Ort gewesen und hätte an einem Infostand das interessierte Fachpublikum über die Tätigkeitsfelder und die Bandbreite des Beratungsangebotes der Präventionsdienststelle informiert. Darüber hinaus sollte der Polizeiladen in der Wolfsschlucht für die Besucher des Fachkongresses geöffnet sein. Dann kam die COVID-19-Pandemie, der Deutsche Präventionstag wurde zunächst verschoben, dann in eine digitale Messe umgewandelt. Bodo Briewig, Leiter des HSG E4 (Prävention), sagt: "Auch wenn wir physisch dieses Jahr nicht am Deutschen Präventionstag teilnehmen können, werden wir die Möglichkeit nutzen, unsere Arbeit in digitaler Form vorzustellen." Mehr Informationen hierzu finden Sie unter https://k.polizei.hessen.de/1415748353.

Wer am Kongress teilnehmen möchte, kann sich kostenfrei über die Homepage des Deutschen Präventionstags anmelden. Das Veranstaltungsprogramm sowie weitere Informationen sind im Internet unter https://www.praeventionstag.de/nano.cms/dpt-25-kongressprogramm zu finden.

Rückfragen bitte an:

Matthias Mänz

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell