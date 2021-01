Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Hartenberg/Münchfeld - Giftköder aufgefunden 20.01.2021, 13:59 Uhr

Mainz-Hartenberg/Münchfeld (ots)

Am Mittwoch bekam die Polizei gegen 13:59 Uhr Hinweise über Giftköder. Eine Streife der Kriminalpolizei Mainz konnte in der John-F.-Kennedy-Straße und rund um den Bolzplatz am Johann-Maria-Kertell-Platz Giftköder auffinden und sicherstellen. Der Kriminaldauerdienst leitete ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt aufgrund des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. Die Polizei bittet Spaziergänger, insbesondere Hundebesitzer und Familien mit Kindern um Vorsicht im Bereich um die John-F.-Kennedy-Straße und des dortigen Bolzplatzes.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell